сегодня в 19:41

В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в тамбовском аэропорту Донское, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что авиационное сообщение в аэропортах Московского региона полностью восстановили на фоне непогоды. Аэропорты отправляют и принимают рейсы в стандартном режиме.

Кроме того, самолет застрял в сугробе в петербургском аэропорту Пулково. Он зарылся в снег, когда хотел выехать на взлетно-посадочную полосу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.