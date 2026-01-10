Самолет увяз в сугробе в петербургском аэропорту Пулково
Фото - © Официальная страница канала 78
В петербургском аэропорту Пулково самолет застрял в сугробе. Он зарылся в снег, когда хотел выехать на взлетно-посадочную полосу, сообщает «78».
Спустя некоторое время, самолет получилось вытянуть из сугроба.
При этом дует сильный ветер. Из-за него ряду воздушных судов приходится садиться боком.
В аэропорту Пулково работники с ночи пытаются побороть непогоду. Они без остановки чистят взлетно-посадочную полосу.
На опубликованной записи коммунальная техника ездит по территории аэропорта. Она очищает взлетно-посадочную полосу от снега.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.