В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил советник руководителя Росавиации Артем Кореняко в личном Telegram-канале .

Отмечается, что ограничения введены в целях обеспечения безопасности.

Во время их действия воздушная гавань не сможет выпускать и отправлять гражданские самолеты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Москву продолжают пытаться атаковать беспилотниками. За 10 декабря, по словам градоначальника, военные сбили уже пять дронов, летевших на столицу.

Беспилотники сбивали на подлете к Москве и накануне, 9 декабря. Тогда же временные ограничения вводились в аэропорту Шереметьево.

