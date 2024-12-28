В аэропорту Казани сняли ограничение на полеты

С 10:05 в аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале .

Временные ограничения вводились с 06:00 с целью обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Последний раз ограничения в казанском аэропорту вводили 27 декабря. Он временно не работал на прием и отправку рейсов с 6 часов до 10 часов.

Ранее аэропорт Домодедово усилил меры безопасности в преддверии новогодних праздников. Территорию аэропорта в круглосуточном режиме патрулируют сотрудники подразделения транспортной безопасности.