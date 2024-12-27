Аэропорт Казани вновь начал принимать и отправлять самолеты
Росавиация: в аэропорту Казани сняты ограничения на прием и отправку самолетов
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Аэропорт города Казань Республики Татарстан работает в прежнем режиме с 10:00 по московскому времени. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Прием и отправка самолетов были возобновлены. Ограничения ранее были введены, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и персонала.
Работа аэропорта Казани была частично приостановлена с 06:00 27 декабря.
Ранее также временно приостанавливали работу аэропорты Сочи, Астрахани и Волгограда из-за угрозы беспилотников ВСУ.