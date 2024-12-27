Аэропорт Казани вновь начал принимать и отправлять самолеты

Росавиация: в аэропорту Казани сняты ограничения на прием и отправку самолетов

Аэропорт города Казань Республики Татарстан работает в прежнем режиме с 10:00 по московскому времени. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.