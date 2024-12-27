Аэропорт Домодедово усилил меры безопасности перед Новым годом
Аэропорт «Домодедово» усилил меры безопасности в преддверии новогодних праздников, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что территорию аэропорта в круглосуточном режиме патрулируют сотрудники подразделения транспортной безопасности аэропорта.
«Домодедово» сотрудничает с МВД и Федеральной службой безопасности. На привокзальной площади дополнительно будут дежурить сотрудники Росгвардии.
Пассажиров просят отнестись с пониманием и приезжать в аэропорт заблаговременно.
Ранее в подмосковном аэропорту Шереметьево ввели дополнительные меры безопасности. Территорию будут патрулировать круглосуточно.