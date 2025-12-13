В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
Аэропорт временно не принимает и не отправляет воздушные судна.
Отмечается, что меры необходимы для обеспечения безопасности.
Ранее в Московском регионе сбили несколько беспилотников, которые направлялись в сторону столицы.
Также утром в пятницу в Шереметьеве временно не обслуживали на вылет российские и международные рейсы.
