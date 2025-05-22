В аэропорту Домодедово сняли ограничения на полеты

В подмосковном аэропорту Домодедово сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Их вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских авиалайнеров, сообщили в Росавиации.

Ранее временные ограничения вводились в аэропорту Жуковский. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.

Тем временем российские военные продолжают отражать налет украинских дронов на Московский регион. В Сети публиковали видео уничтожения одного из беспилотников в небе Подмосковья.

Между тем около 350 человек застряли в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево, сообщали СМИ. По данным прессы, пассажиры не могут отправиться в свои рейсы из-за того, что в воздушных гаванях повторно вводят план «Ковер».