В аэропортах Самары и Ульяновска сняты временные ограничения на полеты
Аэропорты Самары и Ульяновска возобновили работу после введения временных ограничений на полеты гражданских бортов, сообщает пресс-служба Росавиации.
Теперь воздушные гавани снова принимают и выпускают самолеты. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
За время действия ограничений один самолет, летевший в Ульяновск, «ушел» на запасной аэропорт.
В ночь на 6 ноября Росавиация вводила временные ограничения в девяти аэропортах России. Это произошло на фоне массированной атаки дронов ВСУ, в ходе которой в Волгограде погиб один человек.
