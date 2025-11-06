В аэропортах Самары и Ульяновска сняты временные ограничения на полеты

Аэропорты Самары и Ульяновска возобновили работу после введения временных ограничений на полеты гражданских бортов, сообщает пресс-служба Росавиации .

Теперь воздушные гавани снова принимают и выпускают самолеты. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

За время действия ограничений один самолет, летевший в Ульяновск, «ушел» на запасной аэропорт.

В ночь на 6 ноября Росавиация вводила временные ограничения в девяти аэропортах России. Это произошло на фоне массированной атаки дронов ВСУ, в ходе которой в Волгограде погиб один человек.

