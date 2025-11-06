Один человек погиб при массированной атаке беспилотников на Волгоград

Спецоперация

Волгоградская область подверглась масштабной воздушной атаке в ночь с 5 на 6 ноября. По словам губернатора Андрея Бочарова, подразделения ПВО отражают массированный налет беспилотных летательных аппаратов, однако один из снарядов поразил 24-этажный жилой дом на улице Гаря Хохолова.

В результате погиб 48-летний мужчина, получивший смертельные ранения осколками, а в здании и соседних домах разрушены балконы и остекление.

Падение обломков дронов спровоцировало возгорание на территории промзоны Красноармейского района, где пожарные службы ведут борьбу с огнем.

Власти развертывают пункт временного размещения в 10-м Лицее Волгограда на случай необходимости эвакуации жителей при проведении саперных работ.