Один человек погиб при массированной атаке беспилотников на Волгоград Спецоперация сегодня в 03:58

Волгоградская область подверглась масштабной воздушной атаке в ночь с 5 на 6 ноября. По словам губернатора Андрея Бочарова, подразделения ПВО отражают массированный налет беспилотных летательных аппаратов, однако один из снарядов поразил 24-этажный жилой дом на улице Гаря Хохолова.