сегодня в 06:50

В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли ограничения на полеты

Аэропорты в Геленджике и Краснодаре вновь работают без ограничений, сообщает пресс-служба Росавиации.

На данный момент введенные ранее ограничения, касающиеся приема и выпуска самолетов, сняты.

Они были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ограничения в авиагаванях были введены на фоне взрывов над Геленджиком и Крымским районом, которые раздавались при работе средств противовоздушной обороны.

