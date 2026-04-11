В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли ограничения на полеты
Аэропорты в Геленджике и Краснодаре вновь работают без ограничений, сообщает пресс-служба Росавиации.
На данный момент введенные ранее ограничения, касающиеся приема и выпуска самолетов, сняты.
Они были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее ограничения в авиагаванях были введены на фоне взрывов над Геленджиком и Крымским районом, которые раздавались при работе средств противовоздушной обороны.
