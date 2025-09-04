В 10 округах Подмосковья восстановили работоспособность линий освещения

На региональных дорогах специалисты «Мосавтодора» восстановили линии наружного освещения, неисправность которых выявили в результате обследования сети. Работы провели в 10 округах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Линии отремонтировали на городских улицах: улице Вокзальной в микрорайоне Востряково в Домодедове, улице Горького в Егорьевске, Носовихинском шоссе в мкр. Салтыковка в Балашихе и у остановки «Ковровый комбинат» на Дзержинском шоссе в Котельниках и 35-м км Волоколамского шоссе округа Истра.

Также работоспособность наружного освещения восстановили в малых населенных пунктах: на улице имени А. И. Калинина в селе Липицы г. о. Серпухов, Объездной Дороге в поселке Железнодорожной округа Подольск, улице 1-й Волоколамской в поселке Нахабино округа Красногорск, а также на дороге в поселке Дарьино округа Пушкинский, у остановки «Зооветтехникум» в селе Ивановское Волоколамского округа.

Обследование дорожной сети специалистами «Мосавтодора» проводится еженедельно. В рамках обследований дорожники особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, состоянию линий освещения, дорожных знаков и светофоров.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.