Авиакомпания Utair сообщила, что самолет, совершивший посадку во Внуково, приземлился не экстренно, а штатно, сообщает ТАСС .

«Самолет совершил штатную посадку из-за изменения уровня гидравлической жидкости», — сообщили в авиакомпании.

Ранее СМИ сообщили, что самолет, вылетевший в Дубай, вернулся в Москву с запросом на экстренную посадку. Источники рассказали, что это было связано с просочившейся гидравлической жидкостью.

За последний месяц Utair второй раз попадает в поле зрения СМИ из-за экстренной посадки самолетов. В прошлый раз, 7 января, рейс из Санкт-Петербурга сел раньше времени в Москве, хотя летел в Самарканд.