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В Москве экстренно садится самолет из Дубая с 240 пассажирами на борту

В столичном аэропорту Внуково экстренную посадку совершает самолет авиакомпании UTair, который ранее вылетел из Москвы в Дубай, сообщает Mash .

Предварительно известно, что Boeing 767 запросил аварийную посадку из-за того, что в воздухе изменился уровень гидравлической жидкости.

На борту воздушного судна находится 240 человек. Другой информации об экстренном приземлении самолета пока нет.

Это не первый случай в январе 2025 года, когда самолет авиакомпании UTair запрашивает экстренную посадку. 7 января в Москве внепланово приземлился рейс Санкт-Петербург — Самарканд. Причиной стала активация сигнала индикации стабилизации.