Раскрыта причина экстренной посадки самолета Utair во Внуково
Utair: борт Петербург-Самарканд сел во Внуково из-за «индикации стабилизатора»
Самолет компании Utair, который летел из Санкт-Петербурга в узбекистанский Самарканд, сел во Внуково из-за активировавшейся «индикации стабилизатора». Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе фирмы.
Посадка была штатной. Самолет зарулил самостоятельно.
Никто из пассажиров не пострадал.
Ранее рейс Utair из Петербурга в Самарканд экстренно сел в Москве. На место посадки приехали экстренные службы.