сегодня в 15:41

В московском аэропорту Внуково экстренные службы ждут приземления самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Самарканд, сообщает Mash .

По какой причине экипаж самолета авиакомпании Utair, который летел в Узбекистан, запросил экстренную посадку в столичном аэропорту, не уточняется.

Экстренные службы уже готовы встретить борт, нуждающийся в помощи.

Все подробности случившегося выясняются. Авиакомпания Utair пока никак не прокомментировала инцидент.