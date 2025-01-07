Рейс Utair Петербург — Самарканд экстренно садится в Москве
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В московском аэропорту Внуково экстренные службы ждут приземления самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Самарканд, сообщает Mash.
По какой причине экипаж самолета авиакомпании Utair, который летел в Узбекистан, запросил экстренную посадку в столичном аэропорту, не уточняется.
Экстренные службы уже готовы встретить борт, нуждающийся в помощи.
Все подробности случившегося выясняются. Авиакомпания Utair пока никак не прокомментировала инцидент.