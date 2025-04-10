Участок набережной Тараса Шевченко в Москве станет пешеходным по выходным

Участок набережной Тараса Шевченко в Москве снова станет пешеходным с 11 апреля до 27 октября. По выходным и праздникам москвичи и гости столицы смогут прогуляться по просторной дороге, где обычно ездят автомобили, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Уже восьмой год подряд часть дороги от дома 12, стр. 26 по Кутузовскому проспекту до моста Багратион будет открыта для пешеходов по выходным. По ней можно ездить на велосипеде и наслаждаться видом на «Москва-Сити». На речном транспорте можно отправиться в поездку от причала «Кутузовский» или «Сити-Багратион».

Заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов отметил, что у жителей столицы снова появится комфортное место для прогулок.

«Мы продолжаем создавать удобные и безопасные городские пространства по задаче мэра Москвы Сергея Собянина», — заявил Ликсутов.

Ранее вице-мэр отметил, что сезон летней навигации в российской столице начнется 24 апреля. От Северного и Южного речных вокзалов стартуют круизные путешествия на теплоходах по российским городам.