Сезон летней речной навигации начнется в Москве 24 апреля

Сезон летней навигации в российской столице начнется 24 апреля. От Северного и Южного речных вокзалов стартуют круизные путешествия на теплоходах по российским городам, рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

На протяжении целого года на речных вокзалах отслеживают, в каком состоянии находится инфраструктура. Это нужно, чтобы обеспечить безопасность и комфорт людей.

Работники проводят проверку причалов. Если возникает надобность, занимаются их ремонтом.

Следят также за системами связи, видеонаблюдения и освещения. Еще организовывают тесты противопожарных систем.

На Северном и Южном речных вокзалах готовятся к следующему сезону летней навигации. Там проводится проверка гидротехнических строений, а также причалов, инфраструктуры. Еще организована дополнительная уборка территории.

Мэр Москвы Сергей Собянин в 2020 году открыл после проведенной реставрации Северный речной вокзал. В 2023 году закончилась реконструкция Южного речного вокзала. Затем объект транспортной инфраструктуры был открыт, отметил Максим Ликсутов.

«Столица вернула себе статус порта пяти морей, а вокзалы стали не только транспортными объектами, но и новыми точками притяжения для жителей и туристов. С начала 2025 года их посетили 350 тыс. человек», — сказал заммэра Москвы.

В следующий сезон летней круизной навигации суда пойдут от вокзалов в большое количество городов и туристических центров РФ, отметил Ликсутов.

Итоги предыдущего сезона

Были подведены итоги прошлого сезона летней речной навигации. Причалы Северного и Южного речных вокзалов приняли и отправили круизные суда более 2,1 тыс. раз.

Около 370 тыс. человек поехали в речные круизы по городам РФ. 151 судно прогулочного флота работало в акватории Москвы-реки.

Около 500 бесплатных мероприятий организовали на речных вокзалах.

В прошлом году во время сезона Северный и Южный речные вокзалы суммарно принимали и отправляли около 30 теплоходов ежедневно. Наибольшим спросом пользовались такие направления для речных путешествий, как Нижний Новгород, Ярославль, Санкт-Петербург, а также иные турцентры России.

Обновленные Южный и Северный речные вокзалы — одни из наиболее популярных мест для отдыха жителей Москвы и гостей города. В 2024 году их посетили около трех млн человек. Ежегодно там организовывают различные мероприятия, среди которых творческие мастер-классы, фестивали, спортивные тренировки.

На территории Северного речного вокзала функционирует Музей транспорта Москвы, сувенирный магазин, ресторан, точки быстрого питания. Там продаются билеты на теплоходы. Неподалеку от объекта транспортной инфраструктуры разместился парк.