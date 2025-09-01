Участниками ночного забега «Подмосковные вечера» стали более 1 500 человек

Ночной забег «Подмосковные вечера» прошел в округе Королев. Его участниками стали более 1 500 любителей бега, а также известные спортсмены, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участникам были предложены дистанции 5 км и 10 км. Также был организован детский забег на 500 м без хронометража. Вместе с жителями и гостями Подмосковья на старт забега вышли прославленные спортсменки, олимпийские чемпионки: фехтовальщица Яна Егорян и легкоатлетка Анна Чичерова.

«В первый раз буду бежать. Знаю, что забег проходит уже во второй раз. Надеюсь, он станет ежегодным. Настроение отличное. Мы приехали с мужем. Я бегу 5 км, муж бежит 10 км. Забеги — это отличная возможность заниматься спортом, потому что здесь всё для тебя организовывают, делают всё возможное для твоего комфорта. У меня совсем скоро начинаются сборы. И забег — это отличная возможность подготовиться, потихонечку начинаю себя вводить в режим», — сказала Яна Егорян.

Также участников приветствовал известный инструктор-космонавт-испытатель первого класса Олег Кононенко, который в прошлом году вернулся с орбиты. По итогам пяти космических полётов он является рекордсменом среди отечественных космонавтов по суммарной длительности орбитальных полётов — 1111 суток. Обращаясь к участникам, он отметил особый формат забега, в котором спортивное упорство и мужество сочетается с магией ночи.

Маршрут забега «Подмосковные вечера» прошел по традиционной трассе «Космического марафона», который знаком многим жителям и гостям Московской области. Стартово-финишный городок находился на площади у Центрального дворца культуры им. М. И. Калинина. Для спортсменов и болельщиков была подготовлена масштабная культурно-развлекательная программа.

«Я впервые в городе Королев, и уже подъезжая, чувствуется эта атмосфера. Когда заходишь на площадь, очень здорово, столько людей, объединенных одной идеей. Для всех это праздник и внешний вид тоже соответствует, все готовились как минимум как на конкурс красоты. Я бегу 5 км. Хочу пожелать, чтобы забег стал доброй традицией, потому что спорт объединяет. Для людей это возможность быть в хорошей форме. Это вызовы, которые люди себе бросают и с достоинством идут к своим целям. Это дух, антистресс», — сказала Анна Чичерова.

Победителем на пятикилометровой дистанции стал Павел Куприянов, работающий тренером в щелковском физкультурно-оздоровительном комплексе.

«Эта дистанция для меня особенная — я бегаю ее много лет и стараюсь показывать стабильные результаты. Атмосфера в Королёве была потрясающей: вечер, музыка, зрители на трассе. Это придает дополнительные силы и делает каждую победу особенно запоминающейся», — поделился Павел Куприянов после финиша.

На дистанции 10 км лучшим стал спортсмен из Москвы Иван Буров.

«Я здесь уже участвую второй раз, в прошлом году тоже участвовал. На пятерке был вторым. Тренируюсь регулярно. Постоянно участвую в Москве, в Московской области на забегах. Бегаю на дистанциях 5−10 километров, полумарафон, марафон. Этот старт я в план поставил в самом начале своей подготовки. Он был в приоритете. Сейчас со мной дети, супруга, все поддерживали на дистанции, подбадривали меня», — сказал Иван Буров.

Отметим, что самым возрастным участником забега стал 76-летний Владимир Мельников из Москвы, а самыми маленькими бегунами стали участники детского старта, которым исполнилось всего четыре года.

Забег «Подмосковные вечера» — это уникальная возможность насладиться видами вечернего города, увидеть закат и первые звезды, а также активно и насыщенно провести вечер со своими близкими людьми и друзьями.

Мероприятие проводится в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.