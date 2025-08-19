УАЗ заявил о модернизации двигателей

Автомобили нового модельного ряда УАЗ будут оснащены модифицированными двигателями. Нововведение планируется внедрить уже в текущем году, сообщает РБК со ссылкой на Autonews.

Благодаря модернизации будет улучшена герметичность и степень надежности конструкции 2,7-литрового бензинового мотора. При этом в пару к нему готовят новую шестиступенчатую механическую коробку передач. Все это повысит надежность устройства в целом.

Сейчас на заводе проходят стендовые испытания модернизированного 2,7-литрового двигателя. Его установят на такие авто ульяновского бренда, как «Патриот», «Пикап» и «Профи».

Также компания работает над другими улучшениями. Например, планируется обновление силовых агрегатов.

Ранее УАЗ стал пятым по счету автомобильным заводом в России, который перешел на четырехдневную рабочую неделю. Это связано со снижением спроса на отечественные автомобили.