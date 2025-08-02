«УАЗ» перешел на сокращенную рабочую неделю из-за падения спроса на автомобили

«УАЗ» стал пятым по счету автомобильный завод в России, который перешел на четырёхдневную рабочую неделю. Причина решения — снижение спроса на отечественные автомобили из-за растущей популярности китайских брендов, сообщает Mash .

С середины июля ульяновский завод работает в ограниченном режиме: происходят увольнения, цеха закрыты, большинство работников отправлены в неоплачиваемый отпуск с сохранением заработной платы в размере 40–60 тыс. рублей.

Формально предприятие сейчас находится в корпоративном отпуске по примеру ПАО «ПАЗ». В это время на заводе проводятся ремонтные работы.

В прошлом году с конвейера «УАЗа» сошло 38 217 автомобилей, а в этом году их количество сократилось на 6% и составило 35 839 единиц. Особенно заметно снижение производства легковых моделей — с 17 789 до 15 381. Выпуск легких коммерческих автомобилей остался практически на прежнем уровне — с 20 428 до 20 458 единиц.

До этого аналогичные меры приняли руководители «ПАЗ», «ЛИАЗ», «ГАЗ», «АвтоВАЗ» и «КамАЗ». В целом, автомобильная промышленность испытывает давление со стороны Китая и вынуждена сокращаться.

При этом в «УАЗе» сообщили, что с 1 по 4 августа все сотрудники находятся в плановом корпоративном отпуске. После этого они вернутся к работе на полную неделю.