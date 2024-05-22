«УАЗ Патриот» стал домом на колесах со стиральной машинкой

Фирма «Автокемперпром» заявила о создании «Навигатора» — дома на колесах на базе российского внедорожника «УАЗ Патриот». Автокемпер хотят презентовать 24 мая в подмосковной Коломне, сообщает Газета.ru .

В автодом смогут поместиться 4 человека, в нем предусмотрена тройная система отопления. Кроме того, в «Навигаторе» также имеется стиральная машина.

В оснащении автокемпера есть велодержатель на 2 велосипеда, фонари на крыше, силовой бамбер и бойлер для воды. Ширина машины — 2100 мм, а габаритная длина составляет 5400 мм.

Ранее первый зампред правительства России Денис Мантуров рассказал, что во время визита в КНР ему предоставили китайский автомобиль, который оказался «существенно скромнее», чем российский Aurus.