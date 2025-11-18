сегодня в 11:10

Тверскую улицу и Пресненскую набережную в Москве снова открыли для транспорта

Движение транспорта возобновили после перекрытий на Тверской улице и Пресненской набережной в Москве, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Утром во вторник там перекрывали движение автомобилей.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на указанных улицах наблюдаются заторы.

В Москве загруженность дорог составляет 5 баллов из 10 возможных. Днем загруженность прогнозируется аналогичная, а в 16 часов она повысится до 6 баллов.

С утра в Москве ограничивают движение в центре. Ранее для транспорта закрыли Краснопресненскую набережную, Боровицкую площадь , Кремлевскую набережную. Перекрыта была также улица 1905 года.

