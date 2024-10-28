ЦППК тестирует новое мобильное приложение для бесконтактной оплаты проезда

ЦППК начинает тестирование нового мобильного приложения для оплаты поездок в пригородном сообщении. Оно самостоятельно определяет станцию отправления и прибытия и списывает средства за весь проделанный маршрут в конце поездки. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Больше не нужно заранее приобретать билет до конкретной точки — пассажир может решить в пути, на какой станции ему выйти. Решение основано на технологии Bluetooth Low Energy (BLE).

Новое приложение ЦППК с инновационной технологией оплаты проезда тестируется на станциях Ярославского направления: от вокзала до станции Мытищи.

«Новое решение выведет процесс взаимодействия с билетной системой на принципиально иной уровень. Теперь пассажир не привязан к изначально выбранному маршруту — он может изменить свое решение прямо во время поездки. Автоматическое определение станций отправления и прибытия означает, что средства спишутся только за те из них, что пассажир проехал по факту, — рассказал генеральный директор ЦППК Иван Конев.

Он добавил, что сейчас тестирование находится на этапе фокус-группы из наших активных пассажиров, которые регулярно делятся с нами своим опытом поездок в пригородном сообщении».

Поездки в рамках тестирования будут бесплатными. В дальнейшем список фокус-группы может расшириться.

Автоматически станция отправления определяется при клике на кнопку «Начать поездку» в приложении. Для завершения поездки также понадобится нажать на соответствующую кнопку — приложение самостоятельно отметит станцию выхода.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.