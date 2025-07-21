Цены на такси в Москве взлетели на фоне сильного ливня

Из-за сильного ливня, обрушившегося на столицу, цены на такси резко поползли вверх. За полчаса поездки в «экономе» придется отдать около 1,5 тыс. рублей, передает корреспондент РИАМО.

Такси от станции метро «Таганская» до улицы 1905 года в тарифе «Комфорт» можно вызвать за 1513 рублей, в тарифе «Комфорт+» — за 1589 рублей.

В приложении москвичей просят пересесть на общественный транспорт. Агрегатор оказался завален заказами.

Ливень с грозой и ветром до 15 м/с не собирается уходить из мегаполиса. Он топит дороги, дворы и подземные переходы. Машины встали на участке МКАД около торгового комплекса «Садовод» — он ушел под воду.