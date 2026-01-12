Toyota зарегистрировала еще один товарный знак в России

Японская автомобильная корпорация Toyota подала заявку в Роспатент на регистрацию в России еще одного товарного знака, ведомство одобрило ее, сообщает РИА Новости .

Речь идет о словесном знаке Wigo. Заявка на его регистрацию была отправлена в Роспатент в октябре 2024 года. В январе 2026 года Федеральная служба по интеллектуальной собственности решила зарегистрировать товарный знак.

Toyota сможет продавать под ним в России автомобили, фургоны, фуры, внедорожники, вездеходы и электромобили.

Ранее компания зарегистрировала еще четыре товарных знака в РФ. Это Alphard, Celica, Carina и Vellfire.

Toyota прекратила производство в России в 2022 году. Между тем с того года она подала в Роспатент 86 заявок на регистрацию товарных знаков в стране.

