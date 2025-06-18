Свыше 200 метров дорожного покрытия заменили в поселке Люберец

В поселке Малаховка городского округа Люберцы продолжаются работы по замене старого асфальтового покрытия. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В настоящее время на улице Рельсовая произведена полная реконструкция тротуара протяженностью 50 метров. По просьбам жителей выполнен ремонт дорожного покрытия на Быковском шоссе, от дома №49 до дома №52. Данный участок был включен в программу срочного ремонта. Общая протяженность работ на этом участке составила 170 метров», — отмечается в сообщении.

В ближайшее время начнется строительство нового тротуара на улице Пионерская протяженностью около 90 метров.

Всего в текущем году в городском округе Люберцы отремонтируют 11 муниципальных и четыре региональные автомобильные дороги, а также семь тротуаров вдоль муниципальных дорог.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог.

В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.