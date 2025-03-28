Станция «Савеловская» заработала в штатном режиме в московском метро

Жители Москвы и гости столицы снова могут пользоваться станцией метро «Савеловская» в привычном режиме. Дептранс в своем Telegram-канале показал видео с работой станции, которая уже принимает пассажиров.

На опубликованных кадрах видно, как пассажиры московского метро входят в прибывающие вагоны, а также выходят из них. «Савеловская» заработала в привычном режиме.

Однако очевидцы сообщают, что на «Савеловской» закрыт переход на «серую» ветку метро — Серпуховско-Тимирязевскую линию. Снаружи станции сотрудники МЧС РФ развернули свой штаб, пишет MSK1.

Ранее очевидцы показали мощное задымление, которое произошло на «Савеловской» 28 марта 2025 года. По предварительной информации, причиной задымления стала неисправность подвагонного оборудования. Момент эвакуации пассажиров со станции также попал на видео.