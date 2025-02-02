Стало известно о новой массовой проблеме у китайских автомобилей в России

В России у владельцев китайских автомобилей Haval Jolion возникла новая массовая проблема. Автолюбители жалуются на некорректную работу двигателя, коробки передач и педали газа, сообщает SHOT .

По словам водителей паркетников, машина начинает набирать обороты только через 5 секунд после нажатия на педаль газа. Из-за задержки реакции автомобиль начинает непредсказуемо разгоняться, что создает опасные ситуации на дороге.

При этом проблема возникает не только у автомобилей с большим пробегом, но и у новых. Особенно часто о ней сообщают владельцы рестайлинговых моделей 2024 года выпуска.

Автовладельцы рассказали, в салонах Haval знают о проблеме и во время технического обслуживания спрашивают, как ведет себя внедорожник при наборе скорости. Однако решить проблему в автосалоне готовы лишь с помощью установки дополнительной прошивки, которая стоит от 20 до 30 тыс. рублей.

Кроме того, не все салоны готовы установить прошивку, из-за чего водители вынуждены ездить на проблемных автомобилях.

Ранее стало известно, что при возможности купить любой автомобиль 43% россиян отдают предпочтение японским маркам. Приобрести китайский автомобиль предпочли бы 4% граждан.