OMI: более 43% россиян отдают предпочтение японским автомобилям

Согласно опросу, свыше 43% россиян отдают предпочтение японским автомобилям. Более 43% граждан заявили, что выбрали бы марку авто из страны Восходящего солнца, если бы у них была возможность купить любую машину в мире, сообщили РИАМО в OMI.

Компания провела масштабный опрос общественного мнения на 1 тыс. респондентов. Полученные данные позволили проанализировать, как изменилось мнение россиян об автомобилях в период санкций.

Согласно ответам респондентов на вопрос: «По каким качествам ушедших брендов вы скучаете больше всего?»: свыше 28% россиян скучают по «Японской надежности и долговечности»; 24% — по «Немецкому комфорту и скорости»; 5% — по «Шведской безопасности»; 3% — по «Итальянскому стилю и дизайну»;

Больше трети россиян (36%) указали, что не интересуются автомобилями и 4% выбрали «Другое».

Ответы респондентов на вопрос: «Знаете ли вы, что в России, несмотря на санкции, официально представлены автомобили на японской платформе?» разделились. Большинство россиян (61%) не знает, что, несмотря на санкции, в России все еще официально представлены автомобили на японской платформе. Лишь 39% респондентов ответили положительно на этот вопрос.

Исходя из ответов на третий вопрос: «Если бы вы могли выбрать любую машину в мире, какую бы вы выбрали?»: большинство респондентов (43%) в качестве ответа указало «японскую»; «европейскую» — 21%; «российскую» — 10%; «корейскую» — 8%; «американскую» — 5%; «китайскую» — 4%; «другую» — 3%; «ни один из вариантов» — 6%.

«Полученные данные свидетельствуют о высокой заинтересованности россиян в ушедших автомобильных брендах, особенно в японских. Примечательно, что машины на японской платформе с японскими двигателями все еще официально представлены на российском рынке под брендом OTING, выпускаемые на заводе Zhengzhou Nissan», — заявил глава филиала Sinomach Auto в России, «Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)» Цзи Цзыюань.