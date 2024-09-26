Стало известно, где в метро Петербурга заработал первый магазин «Дикси»

На официальном корпоративном канале российской розничной сети «Дикси» рассказали, что в Санкт-Петербурге появился первый магазин, расположенный в метро. Торговая площадка открылась на станции «Достоевская», сообщает Бриф24 .

«Магазин разработан с учетом потребностей туристов, офисных сотрудников и жителей района», — отметили в компании.

Магазин идентичен тем, что расположены на земле. На площади в 333 квадратных метра можно найти ассортимент мясных и молочных товаров, готовых блюд, а также хлебобулочных изделий.

Между тем губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что бывший следственный изолятор «Кресты» в Калининском районе станет арт-кластером. Около закрытого в 2017 году СИЗО также расположатся детсад, гостиницы и жилые дома.

