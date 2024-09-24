В Петербурге шедшую к метро девушку сильно схватили за промежность

20-летняя продавщица стала жертвой домогательств в одном из самых людных мест Санкт-Петербурга — у ТРЦ «Галерея». Неизвестный схватил девушку за промежность, сообщает «Фонтанка» .

24 сентября петербурженка направлялась к метро. Навстречу ей шел молодой человек. В какой-то момент он подошел к девушке, запустил руку ей под плащ и сильно схватил за промежность.

Жительница Петербурга не стала молчать и направилась прямиком в полицию, чтобы написать заявление. Молодого человека уже разыскивают.

Ранее в Москве таксист домогался до пассажирки с просьбой дать потрогать ее грудь. По словам мужчины, в эконом-классе пассажирки расплачиваются исключительно демонстрацией интимных частей тела.