В Петербурге шедшую к метро девушку сильно схватили за промежность
Молодая продавщица стала жертвой домогательств в самом людном месте Петербурга
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20-летняя продавщица стала жертвой домогательств в одном из самых людных мест Санкт-Петербурга — у ТРЦ «Галерея». Неизвестный схватил девушку за промежность, сообщает «Фонтанка».
24 сентября петербурженка направлялась к метро. Навстречу ей шел молодой человек. В какой-то момент он подошел к девушке, запустил руку ей под плащ и сильно схватил за промежность.
Жительница Петербурга не стала молчать и направилась прямиком в полицию, чтобы написать заявление. Молодого человека уже разыскивают.
Ранее в Москве таксист домогался до пассажирки с просьбой дать потрогать ее грудь. По словам мужчины, в эконом-классе пассажирки расплачиваются исключительно демонстрацией интимных частей тела.