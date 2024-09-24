Бывший СИЗО «Кресты» в Петербурге станет арт-кластером

У бывшего СИЗО «Кресты» в Петербурге расположатся детсад, гостиницы и жилые дома

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что на территории закрытого в 2017 году следственного изолятора «Кресты» появится арт-кластер. По словам градоначальника, вблизи бывшего СИЗО также предусмотрено пространство для детского сада, гостиниц и жилых домов, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Беглов внес изменения в проект межевания территории в Калининском районе. Речь идет об участке, где находятся «Кресты» и завод «Арсенал» — между улицами Арсенальной, Михайлова, Комсомола и Арсенальной набережной.

«Этот вопрос важен для развития исторической части Калининского района», — сказал петербургский губернатор.

Судя по проекту, рядом с «Крестами» создадут отдельные участки для имеющихся объектов образования, гостиниц и жилой застройки. Собственный участок также получила церковь Во Имя Святого Благоверного Князя Александра Невского, находящаяся на территории закрытого изолятора.