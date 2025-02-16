Спрос на элитные китайские авто LiXiang L7 и L9 в РФ обрушился на 50%

Mash: спрос на люксовые авто из КНР LiXiang L7 и L9 в РФ снизился на 50%

Спрос на элитные китайские машины LiXiang L7 и L9 в РФ обрушился на 50%. У обеих моделей автомобилей обнаружили проблемы с кондиционером, пневмоподвеской и решеткой радиатора, сообщает Mash .

В январе 2025 года в российских автосалонах купили суммарно 955 LiXiang. Это практически в два раза меньше, чем в декабре 2024 года — тогда жители РФ приобрели 2 105 этих новых машин.

Таким образом январь 2025 года получился наихудшим месяцем в истории продаж LiXiang в России за время нахождения на рынке. Одна из возможных причин — появление поломок при небольшом пробеге.

У LiXiang Li7 и Li9 трубка кондиционера находятся в заднем левом подкрылке. При внешнем воздействии она может перегнуться. Если это произойдет, салон не сможет ни греться, ни охлаждаться.

У Li7 за короткий срок изнашивается пневмоподвеска. Некоторые владельцы уже через несколько месяцев после покупки отправляются на СТО, чтобы установить новый компрессор.

Также на морозе решетка радиатора примерзает, после чего LiXiang в автоматическом режиме сбрасывает скорость до 40 километров в час. Если это произойдет, быстрее разогнаться не получится. Еще некоторые водители жалуются на стук в подвеске.

Ранее сообщалось, что российские и китайские автобренды занимают почти 70% рынка авто РФ.