Спасатели приостановили эвакуацию экипажа танкера «Волгонефть 239» из-за шторма

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Несмотря на сложную ситуацию, спасательные службы находятся в полной боевой готовности и могут немедленно возобновить эвакуацию.

К счастью, экипаж танкера обеспечен всем необходимым для поддержания жизнедеятельности в период вынужденного ожидания.

Ранее в Сети появились записи переговоров двух танкеров с диспетчерской службы. В обоих разговорах моряки запросили помощь спасателей из-за серьезных поломок морского транспорта.