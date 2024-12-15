Спасатели приостановили эвакуацию экипажа танкера «Волгонефть 239» из-за шторма
Фото - © РИА Новости
Штормовая погода вынудила прервать спасательную операцию команды «Волгонефть 239», сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Несмотря на сложную ситуацию, спасательные службы находятся в полной боевой готовности и могут немедленно возобновить эвакуацию.
К счастью, экипаж танкера обеспечен всем необходимым для поддержания жизнедеятельности в период вынужденного ожидания.
Ранее в Сети появились записи переговоров двух танкеров с диспетчерской службы. В обоих разговорах моряки запросили помощь спасателей из-за серьезных поломок морского транспорта.