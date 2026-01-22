Сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по обеспечению безопасности в Реутове

Акция прошла в целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и снижения тяжести последствий дорожно-транспортных ДТП с участием юных пассажиров. В ходе профилактического рейда инспекторы напомнили водителям о соблюдении требований безопасности при перевозке детей и обязательном наличии удерживающих устройств для ребенка в салоне транспорта. Отметили, что маленький пассажир должен быть плотно зафиксирован в автокресле, но при этом лямки не должны давить на тело ребенка и причинять ему дискомфорт.

Администрация Реутова и сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья напоминают водителям о внимательности и осторожности на дороге при перевозке детей в машине. Детское удерживающее устройство является обязательным атрибутом и обеспечивает его безопасность во время поездки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.