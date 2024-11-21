Сотни жителей Щелкова не могут доехать на работу в Москву из-за ДТП с поездом

Сотни жителей подмосковного города Щелково, которые по утрам ездят на работу в столицу, не могут сесть на электричку. Они вынуждены ждать на ж/д платформах, поскольку ранее поезд столкнулся с асфальтоукладчиком и таким образом перекрыл движение по Ярославскому направлению МЖД, сообщает MSK1 .

На электричке можно доехать до столицы с пересадками. Поезда ходят от Монина до Щелкова, а также от Соколовской до Москвы.

На опубликованных видео запечатлены сотни недовольных людей. Они ходят из стороны в сторону по железнодорожной платформе и не знают, как доехать до столицы без опозданий.

Ранее сообщалось, что поезд, ехавший из Монина в Москву, столкнулся с асфальтоукладчиком на ж/д переезде на улице Первомайской в городском округе Щелково. Рабочий получил травмы и отправился в больницу.

Из-за большого спроса резко выросла стоимость поездки на такси из Щелкова в Москву. Она достигает 2,5 тысяч рублей.