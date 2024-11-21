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МВД: поезд протаранил асфальтоукладчик на ж/д переезде в подмосковном Щелково

Поезд, ехавший из Монино в Москву, столкнулся с асфальтоукладчиком на ж/д переезде на улице Первомайской в городском округе Щелково. Водитель транспортного средства ремонтировал дорогу на объекте инфраструктуры, сообщает пресс-служба полиции Подмосковья.

Инцидент произошел 21 ноября в 04:30. Из-за дорожно-транспортного происшествия первый вагон электрички сошел с рельс. Сильные травмы получил водитель, управлявший асфальтоукладчиком. Его забрали в больницу.

Ездить по ветке Ярославского направления временно не получится. Движение там перекрыто. Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства столкновения.

Ранее в Волгоградской области КамАЗ столкнулся с поездом. В результате ЧП опрокинулись девять вагонов. Пострадали примерно 140 человек.