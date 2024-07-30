Стали известны подробности столкновения КамАЗа с поездом в Волгоградской области

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МВД: КамАЗ, попавший в ДТП с поездом под Волгоградом, проехал на красный свет

Водитель КамАЗа перед столкновением с пассажирским поездом Казань-Адлер выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Предварительно, накануне около 12:20 на 1-м км автодороги «Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Зимовники — Сальск» водитель грузовика выехал на регулируемый ж/д переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом. В результате ЧП опрокинулись 9 вагонов, пострадали около 140 человек.

Оставшиеся 737 пассажиров продолжили путь в направлении Адлера на двух других поездах.

Ранее стало известно, что водителя КамАЗа после столкновения с поездом санавиацией экстренно перевезли в больницу в Волгоград. Пострадавший находится в искусственной коме.