Поездка за 2,5 тыс: такси в Щелкове резко подорожало после ЧП на ж/д переезде

Цены на такси в Щелкове подскочили после ЧП с асфальтоукладчиком на ж/д переезде

Стоимость поездки на такси в Щелкове заметно выросла из-за большого потока пассажиров. Люди застряли и не могут выехать после того, как поезд протаранил асфальтоукладчик на ж/д переезде, сообщает MSK1.RU .

«В течение 40 минут после ЧП никаких автобусов не было, далее не знаю. Мы уехали на такси — люди собирались группами и вызывали вместе, чтобы было дешевле. Такси до Москвы обошлось в 2000 рублей», — рассказал местный житель.

Он добавил, что местные таксисты запрашивали за поездку 2,5 тысячи рублей.

В пресс-службе Яндекс.Go сообщили, что в период повышенного спроса для цен на такси действует увеличенный коэффициент. Это необходимо, чтобы на линию вышло больше таксистов, что позволит ценам вернуться к норме. Тем, кто торопится на работу, в сервисе посоветовали пользоваться общественным транспортом.

По сообщению пресс-службы МЖД, рано утром в четверг асфальтоукладчик несанкционированно выехал на переезд перед электричкой Монино — Москва-Ярославская. Машинист применил экстренное торможение, но не смог избежать столкновения. На фрязевской ветке Ярославского направления МЖД поезда курсируют от Монина до Щелкова и от Соколовской до Москвы. Назначены компенсационные автобусы.

Пострадал водитель асфальтоукладчика. Его госпитализировали.