Служба помощи при ДТП в Подмосковье за неделю обработала более 5 тыс обращений

Служба помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области за минувшую неделю оказала поддержку участникам 5 463 аварий без пострадавших, что на 1 115 случаев меньше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За прошедшую неделю на горячую линию службы помощи при ДТП обратились участники 5 463 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших. Это на 1 115 случаев меньше по сравнению с предыдущим периодом. Снижение числа обращений связано с изменением погодных условий, в том числе с прошедшим снегопадом.

Всего консультационную поддержку получили 10 926 водителей. Из них 2 098 участников ДТП воспользовались помощью в оформлении аварии в Центрах помощи при ДТП, а 981 водитель оформил «Европротокол» с помощью консультаций операторов горячей линии.

Служба помощи при ДТП в Подмосковье предоставляет бесплатную дистанционную и очную поддержку. Консультации по телефону доступны круглосуточно, а оформление аварий без пострадавших проводится в 16 специализированных центрах ежедневно с 8:00 до 20:00.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнили водителям о необходимости соблюдать осторожность на дорогах. В случае поломки или ДТП рекомендуется покинуть автомобиль и перейти в безопасное место за пределами проезжей части, после чего обратиться по номеру 112 для получения дальнейших инструкций и помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.