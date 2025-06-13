Семь вагонов с углем сошли с рельсов в Кемеровской области
Фото - © Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры
Грузовой состав сошел с рельсов при проведении маневровых работ на станции Междуреченск в Кемеровской области, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Авария произошла накануне около 21:00 по местному времени. С подъездного пути сошли семь вагонов, перевозивших уголь. Состав не опрокинулся.
Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства и причины происшествия. Чтобы устранить последствия схода вагонов, были привлечены два восстановительных поезда.
Задержек в движении транспорта нет. Новокузнецкая транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации поездов.
Ранее тепловоз сошел с рельсов из-за взрывного устройства в Белгородской области. В данном ЧП пострадавших нет.