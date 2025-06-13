сегодня в 11:24

Семь вагонов с углем сошли с рельсов в Кемеровской области

Грузовой состав сошел с рельсов при проведении маневровых работ на станции Междуреченск в Кемеровской области, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры .

Авария произошла накануне около 21:00 по местному времени. С подъездного пути сошли семь вагонов, перевозивших уголь. Состав не опрокинулся.

Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства и причины происшествия. Чтобы устранить последствия схода вагонов, были привлечены два восстановительных поезда.

Задержек в движении транспорта нет. Новокузнецкая транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации поездов.

Ранее тепловоз сошел с рельсов из-за взрывного устройства в Белгородской области. В данном ЧП пострадавших нет.