сегодня в 06:30

С 1 октября в России проиндексируют утильсбор на автомобили

В России утвердили долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора до 2030 года для автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Постановление правительства вступит в силу с 1 октября 2024 года.

На первом этапе ставка вырастет в среднем на 70–85% и будет индексироваться на 10–20% с 1 января каждого последующего года.

Для расчета утильсбора на транспортные средства, ввезенные в РФ до 1 октября, будут действовать предыдущие коэффициенты при условии, что документы в таможенные органы будут поданы не позднее 15 октября.

Утильсбор — это единоразовый платеж, который выплачивает производитель, покупатель или импортер за переработку автомобиля после эксплуатации.

Ранее эксперт рассказал, что изменится на автомобильном рынке РФ после октябрьского повышения ставки утильсбора. По его словам, осенью цены на автомобили значительно вырастут.