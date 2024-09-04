Эксперт Моржаретто: в России осенью вырастут цены на автомобили

С 1 октября в России планируется повышение ставки утильсбора, в последние месяцы граждане активно покупают новые машины. Заместить главного редактора журнала «За рулем», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с «Общественной службой новостей» рассказал, что изменится на автомобильном рынке РФ после октябрьского повышения ставки утильсбора.

По его словам, осенью цены на автомобили значительно вырастут.

«Равновесие на авторынке всячески нарушается, причем, к сожалению, со стороны государства», — сказал журналистам Моржаретто.

Сейчас утильсбор на китайские легковые автомобили с двигателем объемом 1-2 литра составляет 306 тысяч рублей, в октябре, по прогнозам эксперта, он может увеличиться до 556 тысяч, а в январе достигнет уже 667 тысяч. К 2030 году это цифра может превысить миллион рублей.

Утильсбор — это единоразовый платеж, который выплачивает производитель, покупатель или импортер за переработку автомобиля после эксплуатации.