С 1 февраля 2025 года проезд по Мытищинской скоростной хорде стал платным

Тестовый режим эксплуатации новой автодороги завершился, и с 1 февраля 2025 года на Мытищинской хорде введен платный проезд, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Система взимания платы организована по принципу «свободный поток» (free flow), что исключает необходимость остановки для оплаты проезда. Она будет осуществляться по номеру автомобиля на официальном сайте оператора трассы — компании Транстолл. Также оплатить поездку можно с помощью транспондеров.

Оплачивать проезд нужно только за пройденный маршрут, вся автодорога поделена на 5 участков. В течение 5 дней после поездки необходимо зайти на сайт, по кнопке «Быстрая оплата» заполнить простую форму, где ввести данные государственного регистрационного номера автомобиля. Система автоматически посчитает пройденные участки дороги и отобразит сумму к оплате. При нарушении 5-дневного срока для оплаты проезда будет взиматься административный штраф.

Также на сайте оператора в ближайшие дни будет открыта возможность регистрации в личном кабинете, где можно заранее пополнять лицевой счет для автоматических списаний при проезде по трассе — это удобно для тех автомобилистов, кто пользуется дорогой регулярно.

16-километровая Мытищинская скоростная хорда была открыта 17 декабря 2024 года. Дорога построена в формате концессии по соглашению Группы «ВИС» и Правительства Московской области. Концессионер будет отвечать за ее эксплуатацию вплоть до 2038 года. Автодорога включает 6 транспортных развязок, 11 мостов и путепроводов и 27 съездов. Она существенно сокращает время в пути для жителей Подмосковья, выступая дублером МКАД и связывая Афанасовское, Осташковское, Пироговское и Ярославское шоссе.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.