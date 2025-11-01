Рынок быстро восстановится: когда в Азии закончится дефицит подержанных авто

Ранее появилась информация, что в Южной Корее и Китае практически не осталось подержанных автомобилей, пользующихся спросом у покупателей из РФ. Решение о повышении утильсбора в России спровоцировало ажиотаж.

«Говорить, что рынок вычистили подчистую, нельзя. Из разных стран берут разные автомобили. Из Кореи — в основном те марки, которые ушли с российского рынка. Из Китая — гибриды, вроде Lixiang и других кроссоверов, которые у нас стоят дороже. Полностью очистить рынок невозможно, у нас просто не те объемы. Россия может взять примерно 200–300 тыс. автомобилей такого типа — это объем, подпадающий под утилизационный сбор, который хотят ввести», — отметил Баканов.

По его словам, даже если считать, что 2/3 машин идут из Южной Кореи, а треть — из Китая, в абсолютных цифрах это немного.

«Достать машину пока можно. Нынешний „хапун“ не такой масштабный, как в прошлые разы, поэтому есть лишь локальные просадки, которые быстро компенсируются. Если говорить о конкретных марках, то, действительно, чаще всего называют BMW, Audi и Mercedes-Benz. Это машины с устойчивым спросом и постоянной клиентурой. Есть категория людей, которые принципиально не хотят пересаживаться на китайские автомобили, и потому обращаются к параллельному импорту — чтобы купить именно то, на чем привыкли ездить», — рассказал автоэксперт.

Баканов обратил внимание на то, что у немецкой тройки все двигатели мощные — меньше 150 л/с почти ничего не осталось, особенно в сегменте C и D классов, не говоря уже о кроссоверах. Поэтому большинство таких машин подпадает под утильсбор. Покупатели старались успеть оформить все до его повышения — особенно в сентябре и октябре.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.