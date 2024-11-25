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Рублево-Архангельской линией Мосметро будут пользоваться около 250 тыс в сутки

Рублево-Архангельской линией столичного метро в первые годы будут пользоваться около 250 тыс. пассажиров в сутки. Ветка улучшит транспортную доступность для порядка 1 млн жителей семи районов Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Длина ветки составит 27,6 км. Она будет проходить от «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского за МКАД, а в дальнейшем — в Красногорск.

На линии уже завершили проходку левого перегонного тоннеля. Он соединит станции «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева». Работы продолжаются, сейчас на линии действуют 3 проходческих комплекса. Завершить сооружение всех перегонных тоннелей планируют в 2026 году.

Благодаря вводу Рублево-Архангельской линии метро, где будет 12 станций, разгрузятся участки Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской веток.

Ранее на станции метро Москвы «Электрозаводская» установили«утерянные» горельефы. Их сняли еще в середине XX века.