На станции метро Москвы «Электрозаводская» установили «утерянные» горельефы

На станции московского метро «Электрозаводская» установили исторические горельефы. «Работниц Электрозавода» и «Путейцев» сняли еще в середине XX века, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Никто не знал, где находятся скульптурные композиции. Считалось, что они потеряны навсегда.

Однако несколько лет назад их нашли в электродепо «Измайлово». Частица «Путейцев» все же была потеряна. Тем не менее, реставраторам удалось сделать ее с помощью снимков из архивов.

Увидеть горельефы можно в переходе между станциями «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии и БКЛ.

Кроме того, практически завершено строительство пересадочного узла «Электрозаводская». Он соединит две линии метро, а также МЦД-3 и общественный транспорт, курсирующий по городу.

До полного завершения работ осталось выполнить всего три задачи. Необходимо провести монтаж электрических сетей, пусконаладку оборудования и сделать отделку зоны для пассажиров, помещений для персонала.