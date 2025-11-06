РСА: у половины машин российского таксопарка нет полисов ОСАГО

Представители Российского союза автостраховщиков (РСА) и Национальной страховой информационной системы (НСИС) обеспокоены ситуацией, связанной с отсутствием у 50% машин российского таксопарка полисов ОСАГО, сообщает «Интерфакс» .

По данным РСА, в России зарегистрировано около 800 тыс. автомобилей такси. Однако полисы ОСАГО есть только у чуть более 400 тыс. машин, то есть у половины.

Как отметил глава союза Евгений Уфимцев, остальные 50% машин российского таксопарка либо ездят незастрахованными, либо их владельцы указывают в документах, что используют автомобиль в личных целях. Таким способом они стараются сэкономить.

Низкий уровень страхования такси вызывает беспокойство у РСА и НСИС. Недостающий объем страховой премии составляет почти 5,7 млрд рублей. Это порядка 2% от общего рынка ОСАГО.

Между тем в России планируется реформа выплат по ОСАГО. Она направлена на решение давней проблемы с возмещением ущерба при ДТП. В Госдуме ранее также предложили ужесточить штрафы за отсутствие ОСАГО.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.