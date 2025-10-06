В Госдуме предложили ужесточить штрафы за отсутствие ОСАГО

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков внес предложение взимать штрафы по ОСАГО за каждое нарушение, сообщает «Царьград».

«На данный момент было предложено мною, чтобы штрафы снимались только за одно нарушение в день. Однако, как только практика использования камер для определения наличия полиса ОСАГО будет налажена, возможно, за каждое нарушение будет назначаться отдельный штраф», — сказал спикер.

По его словам, эта мера приведет к тому, что все автомобилисты станут соблюдать закон и приобретать полисы ОСАГО, что позволит решить проблему несоблюдения страхования.

В Российской Федерации реализована автоматизированная система проверки полисов ОСАГО. Камеры дорожного наблюдения идентифицируют автомобили, у которых отсутствует действующий страховой полис, и автоматически выписывают штраф в размере 500 рублей, но не чаще одного раза в день на одно транспортное средство.

